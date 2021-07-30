Число заболевших коронавирусом на Ямале на 30 июля 2021 года увеличилось на 131 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 131 человека. С начала периода количество заболевших достигло 43 495.

Из общего числа болеющих 1 006 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 125 из них - в тяжелом состоянии, 45 - находятся на ИВЛ, 3 - скончались. В итоге общее число погибших составляет 474 человека.

Также за сутки выявлено 15 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 6 701. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 116 заражений COVID-19, за весь период - 36 794.

Выздоровел за последние сутки 119 человек, с начала пандемии - 41 343.

За последние сутки в России выявлено 23 564 человека с COVID-19 в 85 регионах, из них 2 013 (8,5%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 6 242 066 случаев в 85 регионах. Излечились от коронавируса 20 485 человек, с начала пандемии - 5 588 848. Также за сутки зафиксировано 794 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 157 771 человек.