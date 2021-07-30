В Новом Уренгое изменили режим работы светофоров на оживленных перекрестах

Фото: администрация Нового Уренгоя
В Новом Уренгое изменили режим работы некоторых светофоров. Решение об этом приняла городская комиссия по безопасности дорожного движения, чтобы снизить число аварий с участием пешеходов на наиболее оживленных перекрестках.
Так, потоки пешеходов и автомобилей разделены на шести дорогах:
- ул. Сибирская - ул. Ямальская;
- пр. Ленинградский - ул. Сибирская - ул. Юбилейная;
- пр. Ленинградский - ул. Геологоразведчиков - ул. Промышленная;
- ул. Мира - ул. Подшибякина;
- ул. Дружбы народов - ул. 70 лет Октября;
- ул. Мира - ул. 70 лет Октября.