В Новом Уренгое изменили режим работы светофоров на оживленных перекрестах

Фото: администрация Нового Уренгоя

В Новом Уренгое изменили режим работы некоторых светофоров. Решение об этом приняла городская комиссия по безопасности дорожного движения, чтобы снизить число аварий с участием пешеходов на наиболее оживленных перекрестках.

Так, потоки пешеходов и автомобилей разделены на шести дорогах:

- ул. Сибирская - ул. Ямальская;

- пр. Ленинградский - ул. Сибирская - ул. Юбилейная;

- пр. Ленинградский - ул. Геологоразведчиков - ул. Промышленная;

- ул. Мира - ул. Подшибякина;

- ул. Дружбы народов - ул. 70 лет Октября;

- ул. Мира - ул. 70 лет Октября.