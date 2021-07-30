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Общество30 июля 2021 11:37

В Новом Уренгое изменили режим работы светофоров на оживленных перекрестах

Это позволит снизить число аварий с участием пешеходов
Марина Прохорова
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Фото: администрация Нового Уренгоя

Фото: администрация Нового Уренгоя

В Новом Уренгое изменили режим работы некоторых светофоров. Решение об этом приняла городская комиссия по безопасности дорожного движения, чтобы снизить число аварий с участием пешеходов на наиболее оживленных перекрестках.

Так, потоки пешеходов и автомобилей разделены на шести дорогах:

- ул. Сибирская - ул. Ямальская;

- пр. Ленинградский - ул. Сибирская - ул. Юбилейная;

- пр. Ленинградский - ул. Геологоразведчиков - ул. Промышленная;

- ул. Мира - ул. Подшибякина;

- ул. Дружбы народов - ул. 70 лет Октября;

- ул. Мира - ул. 70 лет Октября.