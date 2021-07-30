В Яр-Сале из-за засыпанной коммунальщиками ливневки затопило жилые дома

Фото: ЦУР ЯНАО

Жители Яр-Сале попали в неприятную ситуацию из-за действия коммунальщиков: во время ремонта они засыпали ливневую канализацию, а позже дома оказались подтоплены дождевой водой. Информацию об этом сообщил Центр управления регионом, пишет «МК Ямал».

- При ремонте теплотрассы на одной из улиц села Яр-Сале коммунальщики закопали ливневку. В результате вода после дождя стала скапливаться около домов, а у селян появилась своя персональная Венеция. Сигнал бедствия в социальных сетях подала местная жительница, - рассказали представители ЦУРа.

Далее информация была передана в администрацию района, после чего последовали незамедлительные меры. Поселковые власти направила претензию в адрес «Яалкоммунэнерго», потребовав, чтобы компания исправила свою ошибку.

В итоге воду откачали с помощью мотопомпы. Глава сельской администрации лично контролирует ситуацию.