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Происшествия30 июля 2021 10:24

«Избил табуретом и задушил»: в Ямальском районе осудят мужчину, который жестоко расправился с гостем

В момент преступления мужчина был пьян
Марина Прохорова
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В Ямальском районе осудят мужчину, который жестоко расправился с гостем

В Ямальском районе осудят мужчину, который жестоко расправился с гостем

Фото: Ольга Крыльцова

В Ямальском районе будут судить местного жителя, обвиняемого в убийстве. Все началось с того, что 20 мая в Яр-Сале обнаружили тело мужчины. Оно лежало в подъезде многоквартирного дома.

- Было установлено, что накануне погибший распивал алкоголь в одной из квартир со знакомыми мужчинами. Далее между ним и неоднократно судимым хозяином жилья произошел конфликт. Обвиняемый, вооружившись табуретом, ударил гостя по голове, а затем, связав ему руки и накинув на шею веревку, задушил. После он выбросил тело в подъезд и продолжил пьянствовать, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

Обнаружили тело жильцы дома, которые и вызвали полицию. Прибывшие сотрудники обнаружили обвиняемого в его квартире.

На данный момент мужчина находится под стражей, где дожидается судебного заседания.