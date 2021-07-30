Житель Аксарки, до смерти забивший подругу за отказ соврать полиции, отправится в тюрьму Фото: Ольга Крыльцова

В Приуральском районе осудили 36-летнего жителя села Аксарка. Он признан виновным в умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Все началось в январе 2021 года, когда мужчина, распивая алкоголь в квартире своей подруги, украл у ее матери сотовый телефон.

- Спустя неделю злоумышленник, при таких же обстоятельствах, похитил сотовый телефон у своей подруги. После обращения женщины в правоохранительные органы мужчина потребовал, чтобы она сообщила полиции ложные сведения, якобы он не имеет никакого отношения к кражам, а взамен получит украденные телефоны. Услышав отказ, осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, жестоко избил потерпевшую. Позже женщина скончалась в больнице от полученных травм, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

За свое преступление мужчина отправится в колонию строгого режима на восемь лет.