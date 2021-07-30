На Ямале наказали сотрудников департамента, скрывших сведения о доходах Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Ямала обнаружила нарушения антикоррупционного законодательства со стороны некоторых сотрудников регионального департамента по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции.

- Было установлено, что госслужащие не указали в справках о доходах за 2020 год сведения о банковских счетах, также имелись расхождения размера задекларированного дохода с данными налоговой службы и площади помещения с данными Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, - рассказали в ведомстве.

В связи с этим прокуратура округа внесла руководителю департамента представление об устранении нарушений закона. По результатам его рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечено четыре виновных должностных лица.