Тазовский суд оштрафовал подрядчика, строившего приюта для животных, на 12 миллионов рублей Фото: Ольга Крыльцова

Тазовская прокуратура наказала недобросовестного подрядчика, который нарушил срок строительства питомника для животных в райцентре.

- Установлено, что вопреки условиям муниципального контракта, заключенного между профильным департаментом администрации района и ООО «Высокий статус», работы по строительству питомника для собак в райцентре выполнены со значительным нарушением срока, - рассказали в ведомстве.

В связи с этим прокурор внес руководителю фирмы представление. Кроме того, суд привлек организацию и ее должностное лицо к административной ответственности по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (нарушение порядка заключения, изменения контракта), назначив штраф на сумму более 12,2 млн. рублей.