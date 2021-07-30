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Общество30 июля 2021 8:50

Тазовский суд оштрафовал подрядчика, строившего приюта для животных, на 12 миллионов рублей

Организация нарушила все сроки сдачи объекта
Марина Прохорова
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Тазовский суд оштрафовал подрядчика, строившего приюта для животных, на 12 миллионов рублей

Тазовский суд оштрафовал подрядчика, строившего приюта для животных, на 12 миллионов рублей

Фото: Ольга Крыльцова

Тазовская прокуратура наказала недобросовестного подрядчика, который нарушил срок строительства питомника для животных в райцентре.

- Установлено, что вопреки условиям муниципального контракта, заключенного между профильным департаментом администрации района и ООО «Высокий статус», работы по строительству питомника для собак в райцентре выполнены со значительным нарушением срока, - рассказали в ведомстве.

В связи с этим прокурор внес руководителю фирмы представление. Кроме того, суд привлек организацию и ее должностное лицо к административной ответственности по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (нарушение порядка заключения, изменения контракта), назначив штраф на сумму более 12,2 млн. рублей.