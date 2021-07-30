В Лонгъюгане наказали владельца магазина, которые завысили цены на молоко и хлеб Фото: Вера Зенина

Надымская прокуратура обнаружила завышенные цены на продукты питания в одном из магазинов поселка Лонгъюган. Все началось с проверки, которую организовало ведомство в рамках соблюдения законодательства о ценообразовании.

- Было установлено, что индивидуальный предприниматель существенно завысил предельную торговую надбавку на следующие продукты питания: молоко - 17,6%, творог - 18,9%, хлеб - 50,7%.

В связи с этим прокурор внес владельцу представление об устранении нарушений закона, которое было исполнено. Также виновник привлечен к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, по постановлению городского прокурора, мужчину привлекли еще и к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ (нарушение порядка ценообразования). Ему назначено наказание в виде предупреждения.