В Лабытнанги ремонтируют дорогу, ведущую в мкр. Геофизики

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

В Лабытнанги продолжается ремонт дороги по ул. Рабочая - ул. Северная в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

По словам главы города Марины Тресковой, жители неоднократно обращали внимание на необходимость привести дорогу в порядок. С учетом финансовых возможностей этот маршрут обновлялся поэтапно.

- Дорогу, ведущую в мкр. Геофизики, ремонтируем частями. В прошлом году в порядок привели ул. Речная, а в этом году дорожники отремонтируют еще 1,3 километра пути. В следующем году планируется ремонт улицы Бованенко, - сообщила глава города Марина Трескова.

Сейчас подрядная организация - АО «Ямалавтодор» - продолжает обустройство тротуаров на ул .Северная и приступила к асфальтированию по ул. Рабочая.