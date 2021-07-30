В Мужах появится спортивная площадка с футбольным полем

Фото: личная страница Олега Попова в соцсети

В селе Мужи Шурышкарского района начали благоустраивать территорию за школой по ул. Истомина. Согласно плану, здесь появится большой стадион и другие спортивные объекты.

- Начали работу по проектированию спортивной площадки с футбольным полем. Большой спортивный объект появится при поддержке губернатора Дмитрия Артюхова, - сообщил глава района Олег Попов.

После окончания работ жители села получат: стадион с футбольным полем, четырьмя беговыми дорожками и крытой двухуровневой трибуной; сектора для прыжков и метания малого мяча; волейбольную, баскетбольную и воркаут площадки; две отдельные площадки с навесом для уличных тренажеров.

В первую очередь площадка предназначена для занятия школьников физкультурой, но пользоваться ей могут все желающие.