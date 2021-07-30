Смертельное ДТП: в Новом Уренгое «УАЗ» протаранил иномарку

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах произошла еще одна смертельная авария. По сообщению региональной Госавтоинспекции, ДТП случилось 29 июля в Новом Уренгое на ул. Южная магистраль.

- Около 18:40 произошло столкновение автомобилей «УАЗ» и «Subaru». В результате произошедшего водитель иномарки погиб на месте, не дождавшись приезда медиков. Всем, кто находился во второй машине, удалось отделаться травмами, - добавили в ведомстве.

Удар оказался такой силы, что сторона, где находился водитель легоковушки, превратилась в груду железа.

Несколькими часами позже в городе случилась еще одна авария с участием пешехода. Она произошла в 21:50 во дворе дома по проспекту Ленинградский.

- Водитель «Hyundai» не пропустил перед собой пешехода, сбив его на проезжей части. В результате ДТП пострадавший госпитализирован в больницу, - сообщили в Госавтоинспекции.

Добавим, что за прошедшие сутки случилось 11 аварий, а с начала года - 2 769, в которых 15 человек погибли и 162 получили травмы, в том числе 13 детей.