В Ноябрьске обновят площадку для кроссфита

Фото: личная страница Алексея Романова в соцсети

В Ноябрьске обновит площадку для кроссфита, расположенную на стадионе. Согласно плану, ее площадь увеличится в два раза и появятся новые тренажеры, в том числе для пенсионеров, направленные на работу кардио системы.

- Над тренажерами оборудуем навес для комфортных занятий спортом в любую погоду. С такой просьбой неоднократно обращались сами спортсмены, - отметил глава города Алексей Романов.

Также он сообщил, что в дальнейшем здесь появится и детская игровая зону, чтобы ноябряне могли приходить всей семьей, проводя время интересно и с пользой.

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