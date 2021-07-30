Коронавирус на Ямале. Последние новости на 30 июля 2021 года: возросло число заболевших среди беременных

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. В последние месяцы все чаще стали заболевать беременные женщины. Для сравнения, в июле было зафиксировано 22 случая, в июне - 6, а в мае - всего один. Сейчас на контроле специалистов женской консультации Нового Уренгоя находятся 27 беременных женщин с подтвержденным COVID-19: одиннадцать из них прошли курс лечения в стационаре, остальные - амбулаторно.

Напоминаем, что все жители, сидящие дома на карантине, а также те, кто имеет хронические заболевания и старше 65 лет, могут обратиться за помощью к волонтером. Общественники помогут купить продукты, лекарства, оплатить коммуналку и выгулять питомца. Так, в Салехарде помощью людям занимаются Волонтеры Победы, а в Муравленко - представители штаба #МыВместе.

Добавим, что за прошедшие сутки число заболевших увеличилось на 132 человека, из них 12 - вахтовики. С начала периода количество заразившихся составляет 43 364 жителя. Госпитализировано с пневмонией и коронавирусом 999 ямальцев, 117 находятся в тяжелом состоянии, 44 - на аппаратах ИВЛ, 3 - скончались.

В России выявлено 6 218 502 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 156 977 летальных исходов, выздоровели 5 568 363 человека.