Погода на Ямале на 30 июля: местами дожди

Погода на Ямале на 30 июля. Фото: Вера Зенина

В пятницу, 30 июля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно и дождь. Днем +12, ночью +9. Ветер 6-12 м/с.

Ноябрьск: малооблачно, утром - дождь. Днем +14, ночью +9. Ветер 4-10 м/с.

Надым: переменная облачность, вечером - дождь. Днем +15, ночью +9. Ветер 7-14 м/с.

Новый Уренгой: переменная облачность. Днем +16, ночью +10. Ветер 8-12 м/с.

Губкинский: переменная облачность, вечером - дождь, гроза. Днем +16, ночью +9. Ветер 5-12 м/с.

Тарко-Сале: переменная облачность, вечером - дождь. Днем +15, ночью +10. Ветер 6-12 м/с.

Лабытнанги: пасмурно и дождь. Днем +13, ночью +9. Ветер 7-12 м/с.

Муравленко: переменная облачность и дождь с грозой. Днем +15, ночью +7. Ветер 3-10 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по районам можно ниже.