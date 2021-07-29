В Салехарде сносят бесхозные детские площадки

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде сотрудники управляющих компаний и управления жилищно-коммунального хозяйства приступили к демонтажу детских площадок, не включенных в договоры обслуживания многоквартирных домов. Решение об этом приняли сами собственники на общих собраниях.

На данный момент уже демонтирована площадка по ул. Б. Кнунянца, 9. В ближайшее время работы пройдут на ул. Кооперативная, 5 и ул. Королева, 28.

- Эти детские площадки ранее не были включены в договоры обслуживания многоквартирных домов. Работу по их выявлению в прошлом году провели специалисты управления ЖКХ. Всего таких площадок в городе 41. С собственниками многоквартирных домов проводились собрания, по итогам которых пять площадок решено включить в договор по содержанию общего имущества, а семь - снести, - рассказали в городской администрации.

По остальным детским площадкам вопрос будет решаться также на собраниях собственников.

Отметим, недалеко от данных домов есть обустроенный детский игровой комплекс - напротив городской бани №5, где юные салехардцы смогут проводить досуг. Также в этом году в областной столице появятся несколько игровых комплексов на любой вкус и цвет.