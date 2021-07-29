В Салехарде Волонтеры Победы принимают заявки от жителей на доставку продуктов и лекарств

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде Волонтеры Победы продолжают принимать от жителей города заявки на покупку продуктов, товаров первой необходимости, медикаментов и оплату коммунальных счетов.

-Да, сейчас такой сложный период. Маски, дистанция, а кто-то и вообще боится лишний раз появляться в общественных местах. Мы на связи каждый день без выходных и рады помочь тем, кто в этом нуждается, - сообщила волонтер Победы Валерия Хапко.

Оставить заявку можно в любой день недели с 08:30 до 17:00 по следующему номеру: +7 (34922) 4-93-26.

Сами волонтеры беспокоятся о здоровье населения, поэтому соблюдают масочный режим.