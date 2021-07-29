Жители Нового Уренгоя добились обустройства тротуара и пешеходного перехода возле детсада «Созвездие»

Фото: личная страница Андрея Воронова в соцсети

Жители Нового Уренгоя, воспитывающие маленьких детей, обратились к главе города Андрею Воронову с просьбой решить проблему тротуаров и пешеходных переходов возле детского сада «Созвездие».

- Недавно было обращение от родителей, которые водят детей в д/с «Созвездие» на Северке. Просили пешеходный переход и тротуар рядом с детсадом, - написал градоначальник в своих соцсетях.

Фото: личная страница Андрея Воронова в соцсети

Также он добавил, что данная просьба весьма актуальна, поэтому ее вынесли на обсуждение комиссии по безопасности дорожного движения.

- Вынесли положительное решение по устройству регулируемого пешеходного перехода на пересечении улиц 70-летия Октября и Дружбы народов. Кроме того, сделаем тротуар до садика по Дружбе народов, - сообщил Андрей Воронов.