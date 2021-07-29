На Ямале начнут производить чипсы и хворост из оленины

Фото: правительство ЯНАО

В Салехарде готовится к открытию новый цех по переработке мяса оленя, оснащенный современным специализированным оборудованием. Предприятие планирует выпускать деликатесную снековую продукцию - чипсы и хворост.

Проект по организации цеха, подготовленный индивидуальным предпринимателем Романом Шарапендо, победил в прошлом году на конкурсе грантов от губернатора. Предприятие получило финансовую поддержку в размере 15 миллионов рублей.

- Идея создания такого производства родилась у меня еще пять лет назад. В 2020 году я принял решение участвовать в конкурсе на грант губернатора, разработал бизнес-план и собрал пакет документов. Проект был поддержан. Сейчас идут работы по монтажу цеха. Готовность объекта составляет порядка 60 процентов, - рассказал Роман Шарапендо.

После монтажа цеха и проведения пуско-наладочных работ останется собрать сплоченную команду и провести ее обучение. Готовую продукцию производитель планирует реализовывать в розничных магазинах автономного округа.