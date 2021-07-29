Число заболевших коронавирусом на Ямале на 29 июля 2021 года увеличилось на 132 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 132 человека. С начала периода количество заболевших достигло 43 364.

Из общего числа болеющих 999 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 117 из них - в тяжелом состоянии, 44 - находятся на ИВЛ, 3 - скончались. В итоге общее число погибших составляет 471 человек.

Также за сутки выявлено 12 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 6 686. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 120 заражений COVID-19, за весь период - 36 678.

Выздоровел за последние сутки 115 человек, с начала пандемии - 41 224.

За последние сутки в России выявлено 23 270 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 2 136 (9,2%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 6 218 502 случая в 85 регионах. Излечились от коронавируса 20 834 человека, с начала пандемии - 5 568 363. Также за сутки зафиксировано 799 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 156 977 человек.