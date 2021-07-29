Тазовчанин предстанет перед судом за побои и попытку изнасилования подруги Фото: Ольга Крыльцова

В Тазовском районе будут судить 26-летнего местного жителя, обвиняемого в попытке изнасилования.

Происшествие случилось в ночь на 20 июня, когда мужчина и его жертва веселились и распивали алкоголь в компании друзей.

- Было установлено, что обвиняемый, оказавшись наедине с местной жительницей после застолья, предложил ей вступить в интимную связь. Получив отказ, он избил девушку и попытался ее изнасиловать. Однако жертва оказала сопротивление и, мужчина сдался, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

В ходе предварительного следствия обвиняемый признал вину и активно способствовал раскрытию преступления. Сейчас он дожидается судебного заседания.