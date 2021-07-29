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Недвижимость29 июля 2021 10:27

В Салехарде готов проект нового корпуса школы №2

Сейчас согласуется заключение экспертизы
Марина Прохорова
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Фото: администрация Салехарда

Фото: администрация Салехарда

Салехардскую школу №2 ждут серьезные преобразования. В связи с реконструкцией будет построен новый четырехэтажный корпус, площадь которого превышает 7 тысяч квадратных метров.

На данный момент проектные работы уже завершены. Сейчас согласуется заключение экспертизы. К возведению здания планируется приступить в следующем году.

- Корпус будет предназначен для преподавания предметов естественно-научного цикла: физика, химия, математика, биология и география. В кабинетах появится современное оборудование, направленное на практико-ориентированный подход. На данный момент не хватает кабинетов для проведения индивидуальной работы, каких-то научно-исследовательских занятий, - рассказала директор школы Елена Сивицкая.

Отметим, что строительство корпуса позволит всем ребятам учиться в первую смену.