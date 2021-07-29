В надымском детском саду «Улыбка» появился робот для обучения ребят

Фото: администрация Надыма и Надымского района

В детские сады Надымского района поступает современное оборудование с IT-технологиями, которое поможет ребятам освоить главные азы наук и увидеть, насколько разнообразен мир.

Например, воспитанники «Улыбки» смогут постичь основы экономической деятельности благодаря интерактивному комплексу «Финансовый гений». А комплекс «Региональный компонент ЯНАО» познакомит ребят с национальной культурой, историей и природой региона.

Но больше всего ребятам должен понравиться робот Ботли, который познакомит детей с основами программирования. Вооружившись пультом и запрограммировав траекторию, воспитанники смогут дистанционно управлять мини-киборгом, ставить ему задачи и становиться настоящими IT-строителями.