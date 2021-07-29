Жители Муравленко могут обратиться за помощью к волонтерам штаба #МыВместе

Фото: администрация Муравленко

В Муравленко волонтеры штаба #МыВместе продолжают помогать людям. Сейчас в городе трудятся 30 общественников, они поддерживают пожилых и маломобильных граждан, а также медицинских сотрудников.

- Добровольцы закупают и доставляют на дом медикаменты, продукты и другие необходимые товары, выносят мусор, решают бытовые вопросы и выгуливают домашних питомцев. Они спешат на помощь тем, кто не может покинуть жилье. А это муравленковцы старше 65 лет, люди, имеющие хронические заболевания, и те, кто находится на самоизоляции, - рассказали в городской администрации.

Оставить заявку можно по телефону горячей линии: 8 800 200-34-11.

Напоминаем, в городе стремительно растет число новых случаев заражения коронавирусом. В настоящее время более 250 жителей находятся на амбулаторном лечении, а 150 человек вынуждены сидеть дома на карантине как контактные.