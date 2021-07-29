В Красноселькупе откроется первый 3D-кинотеатр

Фото: правительство ЯНАО

В селе Красноселькуп появится 3D-кинотеатр на 365 мест. Его откроют в культурно-спортивном комплексе «Ямалец» уже этой осенью. На данный момент в помещении установили цифровой проектор, поддерживающий формат 3D, с современным киноэкраном.

- Кинотеатр будет развиваться как многофункциональный кино-культурный центр с современным оборудованием, низкими ценами на билеты и богатым репертуаром. Будем транслировать лучшие российские и зарубежные фильмы, рассчитанные на самую широкую аудиторию, - рассказал и. о. директора Централизованной клубной системы Александр Скрынников.

Кстати, габариты зала обеспечивают звуковой и зрительный комфорт для всех посетителей, независимо от ряда и места.

Посещение кинозала будет доступно для всех категорий граждан. Стоимость детского билета - от 100 рублей, а взрослого - от 200 рублей.