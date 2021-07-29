В Надыме строительная компания задолжала работникам зарплату за два месяца Фото: Вера Зенина

Надымская прокуратура помогла работникам ООО «СибДорСтрой» получить долг по зарплате за два месяца.

- Установлено, что у организации образовалась задолженность по заработной плате перед 22 сотрудниками за май и июнь текущего года. Общая сумма долга составила более 705 тысяч рублей, - рассказали в ведомстве.

В связи с этим прокурор внес генеральному директору предприятия представление, а также возбудил в отношении организации и ее руководителя административные дела по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства).

На данный момент задолженность перед работниками погашена, также им выплачена компенсация за задержку зарплаты. Кроме того, два виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.