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Общество29 июля 2021 7:59

Пуровская прокуратура помогла многодетной матери получить свидетельство на маткапитал

Дело дошло до суда
Марина Прохорова
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Пуровская прокуратура помогла многодетной матери получить свидетельство на маткапитал

Пуровская прокуратура помогла многодетной матери получить свидетельство на маткапитал

Фото: Ольга Крыльцова

Пуровская прокуратура помогла местной жительнице получить свидетельство на материнский (семейный) капитал, в котором ей отказало Управление социальной политики администрации района.

- Установлено, что женщина, в связи с рождением четвертого ребенка, обратилась в управление за получением свидетельства на материнский капитала, но получила отказ. Данное решение было связано с тем, что заявительница проживала в автономном округе менее одного года, - рассказали в прокуратуре ЯНАО.

Позже поверка установила, что фактически женина проживает на территории региона более года, в связи с чем решение об отказе является незаконным.

Далее прокурор обратился в суд с иском, в котором требовал отменить прежнее решение и выдать матери свидетельство.

В итоге суд оказался на стороне гособвинителя, удовлетворив его требования в полном объеме. Исполнение решения находится на контроле прокуратуры.