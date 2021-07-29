В Мужах заменили бетонные плиты на пяти участках дорог

Фото: личная страница Олега Попова в соцсети

В селе Мужи Шурышкарского района продолжается ремонт дорог. В этом году необходимо привести в порядок 3 129 метров.

На данный момент уже выполнены работы на следующих участках: по улице Республики - от Комсомольской до Обской; на двух участках проезда Республики - Советская; по улице Рыбацкая ( от дома № 20 до дома № 31); по улице 50 лет Октября (от ул. Архангельского до ул. Рыбацкая); проезд от улицы Совхозная до Архангельского.

Рабочие выровняли покрытие из дорожных плит, заменив деформированные и поврежденные, а также укрепили откосы, установили дорожные знаки и пешеходные тротуары.

Кроме того, на улице Уральская провели работы по исправлению щебеночного покрытия дороги с добавлением материала.

Сейчас продолжаются работы по улице Рыбацкая ( от 50 лет Октября до Рыбацкой, 11). А с 15 августа начнется ремонт на участке улицы Набережная.

- Привели в соответствие с национальными стандартами пешеходные переходы. Пять переходов оборудовали дорожной разметкой, «лежачими полицейскими» и светофорами типа Т7 на солнечных батареях. Три - знаками и «зеброй», - сообщил глава района Олег Попов.