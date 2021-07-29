Молодой калининградец развел жителя Тарко-Сале при покупке кроссовок Фото: Ольга Крыльцова

Пуровская полиция задержала мошенника, который обманывал людей, создав в Instagram фальшивую страницу интернет-магазина. Все началось с заявления жителя Тарко-Сале, который купил кроссовки у данного мошенника.

- Потерпевший увидел объявление о продаже спортивной обуви (кроссовок) стоимостью 3 250 рублей. Позвонив по указанному в объявлении телефону и обговорив с продавцом условия покупки, таркосалинец перевел на его счет необходимую сумму. После этого продавец перестал отвечать на звонки, а обувь так и не была доставлена, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый. Им оказался ранее не судимый 20-летний житель Калининградской области.

Сейчас молодой человек обвиняется по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».