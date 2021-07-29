В Губкинском возобновилось строительство двух долгостроев

Фото: личная страница Андрея Гаранина в соцсети

В Губкинском возобновили строительство сразу двух долгостроев. По словам главы города Андрея Гаранина, это стало возможным благодаря поддержке губернатора Дмитрия Артюхова.

Так, одно из зданий находится в 9 микрорайоне. Напоминаем, что жилую многоэтажку начали строить почти десять лет назад, но через некоторое время работы остановились.

- Подрядчик уже приступил к монтажу монолитных плит. А вчера, 28 июля, строители заливали бетоном перекрытие 3 этажа. В будущем здесь будут жить переселенцы из ветхого и аварийного жилья. На первом этаже размесится МФЦ, - рассказал градоначальник.

Фото: личная страница Андрея Гаранина в соцсети

Еще один долгострой находится в 7-ом микрорайоне. Здание начали возводить в 2007 году, но затем строительство прекратилась. На данный момент подрядная организация уже приступила к работе.