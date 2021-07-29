В Лабытнанги обстраивают пять детских площадок

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

В Лабытнанги продолжаются работы по благоустройству, куда входит обновление детских и спортивных площадок. В этом году на радость ребятам создадут пять новых территорий.

- Одну большую игровую и спортивную площадки делаем в мкр. Обской. На участке уже установлено ограждение и смонтирован игровой комплекс «Арена». Сейчас строители приступили к монтажу освещения и ограждения футбольного поля, - рассказала глава города Марина Трескова.

Также игровое оборудование появится на во дворах №10 и 20/а по ул. Дзержинского.

Кроме того, обновляются четыре площадки в Харпе. Так, в квартале «Северный» заново создается большая территория для игр, также центром притяжения станет новая площадка по ул. Гагарина. Здесь готовится основание для возведения новых игровых элементов.

Добавим, что везде предусмотрено ударопоглощающее резиновое покрытие.