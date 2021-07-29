Погода на Ямале на 29 июля: местами дожди

Погода на Ямале на 29 июля. Фото: Вера Зенина

В четверг, 29 июля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно, вечером - дождь. Днем +16, ночью +13. Ветер 6-10 м/с.

Ноябрьск: переменная облачность. Днем +20, ночью +12. Ветер 5-9 м/с.

Надым: переменная облачность, вечером - дождь. Днем +20, ночью +15. Ветер 7-13 м/с.

Новый Уренгой: переменная облачность и небольшой дождь. Днем +19, ночью +14. Ветер 6-10 м/с.

Губкинский: переменная облачность. Днем +20, ночью +13. Ветер 4-8 м/с.

Тарко-Сале: переменная облачность. Днем +20, ночью +13. Ветер 3-6 м/с.

Лабытнанги: пасмурно и дождь. Днем +15, ночью +13. Ветер 5-8 м/с.

Муравленко: переменная облачность. Днем +19, ночью +13. Ветер 6-11 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по районам можно ниже.