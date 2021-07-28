Жителям Салехарде презентуют идеи благоустройства, выбранные в рамках проекта «Уютный Ямал»

Фото: правительство ЯНАО

В Салехарде пройдет общегородское собрание, на котором жильцам расскажут о предложениях, выбранных горожанами в рамках проекта «Уютный Ямал». Всех желающих ждут 21 августа в городском саду.

- С каждым годом количество предложенных проектов растет. В прошлом году в офис были поданы 23 заявка, а в этом - 38. Отрадно, что жители окружной столицы стремятся преобразовать свой родной город, сделать его комфортным, современным и красивым, - сказала заместитель председателя Городской Думы Лариса Цупикова.

Так, из 38 заявок экспертной группой утверждены девять идей: новая спортивная площадка с уличными тренажерами по ул. Губкина 1А и 3А; благоустройство детской игровой площадки по ул. Арктическая; установка мемориала, посвященного труженикам тыла в годы Великой Отечественной войны; благоустройство пешеходной дорожки за военным комиссариатом ЯНАО; создание мангальной зоны у скульптуры «Мамонт»; установка памятного знака «Нулевой километр»; «Хаски парк»; создание арт-объекта «Парк Букв»; установка современных рекламных конструкций «Уютный Салехард».

Проголосовать за проекты можно будет с 6 по 16 сентября на портале «Живем на Севере», а с 17 по 19 сентября - на специально созданных счетных участках. Победителями будут признаны проекты, набравшие большее количество баллов.