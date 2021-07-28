Надымчанка взяла несколько кредитов и перевела мошенникам более 700 тысяч рублей Фото: Вера Зенина

В полицию Надыма обратилась 22-летняя местная жительница, ставшая жертвой мошенников. По словам горожанки, она хотела обезопасить себя от кредита, но вместо этого лишилась 715 тысяч рублей.

- Было установлено, что 23 июля потерпевшей позвонил некий мужчина, назвавший себя сотрудником МФЦ. Далее он сообщил, что произошел взлом портала Госуслуг, в следствие чего мошенники пытаются оформить на имя северянки кредит в 90 тысяч рублей. Для отмены незаконных операций надымчанку соединили якобы с представителем банка, который настоятельно рекомендовал оформить кредит и перевести деньги на счет указанной им банковской карты, что девушка и сделала, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

Таким же образом, 24 и 26 июля, злоумышленники убедили потерпевшую отправить еще несколько онлайн заявок на получение кредитов в размере 125 и 500 тысяч рублей, а после - перевести деньги на чужие телефонные номера и банковский счет.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч.3 ст.159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере».