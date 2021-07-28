«Соседи ее боятся»: жительница Ноябрьска держит в страхе весь подъезд и управляющую компанию

Фото: паблик "Злой Ноябрянин"

В одном из подъездов Ноябрьска происходит странная ситуация, в которой не могут разобраться ни сами жильцы, ни управляющая компания. По рассказу местного жителя, некая женщина собрала деньги со всего подъезда на ремонт и запугала соседей угрозами. Об этом пострадавшие рассказали в паблике «Злой Ноябрянин», сообщает «Нур 24».

- Прошу, помогите справится с непонятной ситуацией. Дело в том, что у нас с апреля месяца идет «ремонт в подъезде». Ситуация следующая: ремонт начала делать Вера, которая до этого собрала деньги на новую дверь и устанавливала ее «три года». Она является жильцом и каким-то непонятным способом старшей по подъезду. Соседи ее боятся, т.к. были случаи угроз с ее стороны. И вот она делает ремонт, заметьте, одна в нашем 5-ти этажном подъезде. Эта грязь и пыль у нас уже продолжается 4 месяца (работает она, когда у нее хорошее настроение).

Последние 2 недели работу она не выполняла с отговорками о том, что нет соответствующих материалов. Но в то же время я неоднократно заставал ее в алкогольном опьянении.

Представители УК «Ямал» приходят, разводят руками и уходят. Я предполагаю, что она просто работает на другом объекте или ушла в запой. Кто сталкивался с аналогичной ситуацией, подскажите, как ее решить, - просит помощи анонимный пользователь.

Фото: паблик "Злой Ноябрянин"

Данный пост вызвал у горожан недоумение - кто эта женщина, которая умело держит в страхе весь подъезд.

- Там, наверное, не тетя Вера, а Жан Клод Ван Дам какой-то, - предположил горожанин Альберт.

Позже на сообщение отреагировали представители администрации, которые напомнили, что жильцы всегда могут обратиться в Госжилнадзор, если УК не выполняет свои обязательства. Сделать это можно через портал ГИС ЖКХ.