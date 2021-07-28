После капремонта в детской поликлинике Уренгоя появится современное оборудование

Фото: правительство ЯНАО

В поселке Уренгой Пуровского района продолжается капремонт в детской поликлинике. Напоминаем, что привести здание в порядок поручил губернатор Дмитрий Артюхов в ходе поездки по региону в прошлом году.

На данный момент строители уже заменили кровлю и приступили к монтажу пола. Далее по плану - утепление помещения и ремонт фасада. Также будут заменены сети теплоснабжения и водоснабжения, электросети, системы канализации и водоотведения. Согласно плану, поликлиника откроется в декабре текущего года.

В новое здание уже закуплено современное оборудование. В ближайшее время в больницу доставят диоптриметр - офтальмологический прибор для подбора очков и оценки качества линз, а также автоматический пневмотонометр - высокоточное оборудование для измерения внутриглазного давления. Аппарат поможет быстро и безболезненно выявлять болезни глаз на ранних стадиях.

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