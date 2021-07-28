Рецидивист из Казахстана отправится в тюрьму за кражу инструментов в Новом Уренгое Фото: Ольга Крыльцова

В Новом Уренгое осудили жителя Казахстана 1985 года рождения, ограбившего чужой гараж. Раньше мужчина уже был судим за подобные преступления.

Все началось с того, что 6 декабря 2020 года в полицию обратился местный житель с заявлением о краже. Мужчина рассказал, что кто-то похитил из его гаража электроинструменты на сумму 11 тысяч 500 рублей.

- В ходе проверки сотрудники установили, что заявитель, повесив замок на гараж, не закрыл его до конца Этим то и воспользовался преступник, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

После задержания на мужчину завели уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение или иное хранилище». А в июне 2021 года суд приговорил его к 1 году и 6 месяцам в колонии поселении.