В Новом Уренгое завели уголовное дело из-за непригодной для проживания новостройки Фото: Ольга Крыльцова

В Новом Уренгое возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц, которые допустили к сдаче жилой дом с многочисленными нарушениями по ул. Тундровая, 14.

Так, в 2016 году администрация города выдало разрешение на ввод дома в эксплуатацию. Основанием для это явилось заключение службы государственного строительного надзора ЯНАО. В нем говорилось о соответствии дома всем техническим регламентам и проектной документации, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

Однако уже в 2018 году межведомственная комиссия по оценке жилых помещений признала, что дом подлежит капитальному ремонту, реконструкции и перепланировке.

- Будет дана юридическая оценка действиям должностных лиц службы госстройнадзора ЯНАО, причастных к совершению преступления, а также иных должностных лиц, допустивших ввод жилого дома в эксплуатацию, - сообщили в СУ СКР по ЯНАО.