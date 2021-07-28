Жители Ноябрьска получат новый сквер ко Дню города

Фото: личная страница Надежды Гудковой в соцсети

В Ноябрьске появится новый сквер. Его обустроят в мкр. Железнодорожников ко Дню города. Это одна из 8-и общественных территорий, которую благоустраивают в городе в этом году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

Место под сквер выбрали сами жители микрорайона - пустырь напротив Центра Досуга «Магистраль». Сейчас там залиты основания под 12 клумб, разных по форме и размеру. Кроме того, строители уже обозначили периметр бордюром и начали укладывать тротуарную плитку.

Позже в центре появится уличная трибуна с зонами отдыха и пешеходными дорожками. Также проектом предусмотрено современно световое оформление сквера.

Немаловажным является и тот факт, что рабочие постарались сохранить деревья, сделав их частью общей композиции.