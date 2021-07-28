Тазовчанин, ограбивший и избивший 8-летнего мальчика, задержан полицией Фото: Ольга Крыльцова

В Тазовском районе возбудили уголовное дело в отношении 25-летнего местного жителя, который избил и обокрал ребенка. Мужчина обвиняется по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж с применением насилия).

Все произошло 22 июля в поселке Тазовский около 17:00.

- В тот вечер двое 8-летних братьев гуляли во дворе дома. Проходивший мимо мужчина молча выхватил из рук одного мальчика сотовый телефон и быстро пошел прочь. Дети тут же побежали за ним стали просить вернуть им гаджет, но безуспешно. В ответ злоумышленник несколько раз ударил одного брата, а затем скрылся, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

Сейчас мужчина находится под стражей, а следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.