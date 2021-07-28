Жительнице Салехарда пришлось добиваться выдачи материнского капитала через суд Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Салехарда помогла местной жительнице получить свидетельство на материнский (семейный) капитал, в котором ей отказал городской департаментом по труду и социальной защите населения.

- Установлено, что женщина, на иждивении которой находятся трое малолетних детей, обратилась в департаментом по труду и социальной защите населения за получением материнского капитала, но получила отказ. Данное решение было связано с тем, что заявительница проживала в автономном округе менее одного года, - рассказали в прокуратуре ЯНАО.

Позже поверка установила, что фактически женина проживает на территории города более года, в связи с чем решение об отказе является незаконным.

Далее прокурор обратился в суд с иском, в котором требовал отменить прежнее решение и выдать матери свидетельство.

В итоге суд оказался на стороне гособвинителя, удовлетворив его требования в полном объеме. Исполнение решения находится на контроле прокуратуры.

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