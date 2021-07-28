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Общество28 июля 2021 9:49

Тазовская прокуратура наказала сотрудников опеки, которые нарушали интересы детей

Все нарушения устранены
Марина Прохорова
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Тазовская прокуратура наказала сотрудников опеки, которые нарушали интересы детей

Тазовская прокуратура наказала сотрудников опеки, которые нарушали интересы детей

Фото: Ольга Крыльцова

Тазовская прокуратура наказала сотрудников отдела органов опеки местного департамента образования, которые недобросовестно относились к своим обязанностям. Все началось с проверки, которую организовало ведомство в рамках исполнения законодательства о защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

- Установлено, что работники опеки составляли акты обследования условий проживания подопечных без выезда к месту их жительства, игнорировали (ущемляли) интересы несовершеннолетних при оформлении их права пользования жильем, не вели ненадлежащий контроль за сохранностью жилища детей-сирот и своевременном перечисления денег на содержание детей в замещающих семьях. Также выявлены случаи несвоевременного прохождения детьми ежегодной диспансеризации, - рассказали в ведомстве.

В связи с этим прокурор района внес начальнику департамента представление об устранении нарушений закона. По результатам его рассмотрения все нарушения устранены, а четыре виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.