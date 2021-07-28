Фото: правительство ЯНАО

На Ямале стартовала акция «Собери ребенка в школу». Ее проводят центры обслуживания населения, чтобы помочь детям из многодетных семей подготовиться к новому учебному году.

Неравнодушные ямальцы, предприниматели и работники различных организаций передают школьникам канцтовары, одежду, рюкзаки, игры и книги. Только в прошлом году более 600 ребят из 260 семей получили помощь от благотворителей.

в Ноябрьске, Пуровском и Красноселькупском районах акция уже началась, а в остальных муниципальных образованиях она стартует в августе.

Также округ оказывает финансовую поддержка к 1 сентября. Ежегодно школьникам из многодетных семей выплачивается пособие в размере 3 921 рубля. В этом году выплату получат более 20 тысяч школьников.

Обратиться с заявлением необходимо до 1 сентября. Если в семье есть студент или ребенок, который обучается за пределами округа, то справки и документы возможно подать до 25 сентября. Прием заявлений осуществляется через портал госуслуг, МФЦ или почтой России в адрес органа соцзащиты по месту постоянной регистрации.