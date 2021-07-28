В Салехарде гора мусора перекрыла дорогу по ул. Королева

Фото: паблик "Подслушано в Салехарде"

Жители окружной столицы возмущены образовавшейся свалкой на проезжей части по ул. Королева. Пост об этом появился в местном паблике «Подслушано в Салехарде» 28 июля.

- Тут мусор дорогу перекрыл. Не знаю, кто виноват: тот, кто баки забрал и забыл сказать, куда их перенес, а может те, кто продолжают выбрасывать мусор на кучу? Но последствия общего разгильдяйства такие, - написал анонимный пользователь.

В подтверждение своих слов он приложил фото, на котором видны отходы, растянувшиеся от одного края дороги до другого, а сбоку находится куча, откуда весь мусор летит на проезжую часть.

Увидев такую картину, большинство пользователей выразили негодование, а другие оказались совсем не удивлены, уверяя, что подобный бардак творится везде.

Позже на пост отреагировали представители администрации, объяснив ситуацию.

- На основании заявления жителя города контейнерная площадка была демонтирована по причине ее несоответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям. По результатам проведенной работы свалка будет ликвидирована, - сообщили власти.

Также мэрия призвала жителей к пониманию, предложив временно пользоваться ближайшей контейнерной площадкой, расположенной во дворе дома №28 А по ул. Маяковского.