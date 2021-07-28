В Газ-Сале второй раз за неделю горела пожарная часть

Фото: МЧС России по ЯНАО

В селе Газ-Сале Тазовского района второй раз за неделю горела пожарная часть. Напоминаем, что первый пожар случился в ночь на 22 июля. Тогда огонь перекинулся с соседнего здания на чердак, но пламя удалось быстро потушить.

Второй раз возгорание случилось 27 июля в 15:30, и опять на чердаке. В этот момент дежурный караул находился на месте, поэтому немедленно приступил к ликвидации пожара.

- В 17:50 огонь был потушен. В тушении участвовали 41 человек личного состава и 6 единиц спецтехники пожарных частей по охране с. Газ-Сале и п.Тазовский ОПС Тазовского района. Огнем уничтожено здание на площади 372 квадратных метра. Причина пожара и ущерб устанавливаются, - сообщили в МЧС России по ЯНАО.

Одна из вероятных причин пожара - короткое замыкание. Погибших и пострадавших нет.