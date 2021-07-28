В Салехарде мужчина упал с мотоцикла на проезжей части

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадал человек. По сообщению окружной Госавтоинспекции, авария случилась 27 июля на ул. Объездная в Салехарде.

- Около 13:45 произошло ДТП с участием мотоциклиста. Водитель не справился с управлением и опрокинулся на дороге. В результате произошедшего мужчина получил травмы. Само транспортное средство не пострадало, - добавили в ведомстве.

Отметим, что за прошедшие сутки на Ямале произошло 5 аварий, а с начала года - 2 752, в которых 14 человек погибли и 159 получили травмы, в том числе 13 детей.