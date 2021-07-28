В городском саду Салехарда начали создавать «Таинственный лес»

Фото: администрация Салехарда

В городском саду Салехарда началась реализация проекта «Таинственный лес», за который проголосовало более 2,5 тысяч горожан в рамках проекта «Уютный Ямал».

Сейчас подрядная организация приступила к монтажу гирлянд.

- Деревья украшаются двумя сотнями гирлянд, также они появятся над пешеходными дорожками. Кроме того, стволы и ветви деревьев подсветим фонарями разных цветов. С помощью программного обеспечения световыми решениями можно будет управлять онлайн или настроить их автоматически, - рассказал глава Салехарда Алексей Титовский.

Также он добавил, что для проекта специально создали световые фигуры в виде животных: заяц, медведь, лось, волк, песец и северный олень.

Воплотить идею планируется до 16 августа.