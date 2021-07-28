Коронавирус на Ямале. Последние новости на 28 июля 2021 года: поступила вакцина «Спутник Лайт»

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. Чтобы снизить число заболевших, в округе продолжается массовая вакцинация. Теперь для жителей стала доступна еще одна вакцина - «Спутник Лайт». Сейчас 1 484 дозы хранятся на окружном складе в СПИД-Центре, а затем их распределят по медучреждениям региона. Напоминаем, что это четвертая зарегистрированная вакцина в Российской Федерации. Сделать прививку можно в любом из 78 пунктов.

Добавим, что за прошедшие сутки число заболевших увеличилось на 131 человека, из них 10 - вахтовики. С начала периода количество заразившихся составляет 43 102 жителя. Госпитализировано с пневмонией и коронавирусом 942 ямальца, 110 находятся в тяжелом состоянии, 42 - на аппаратах ИВЛ, 2 - скончались.

В России выявлено 6 172 812 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 155 380 летальных исходов, выздоровели 5 526 950 человек.