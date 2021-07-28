Погода на Ямале на 28 июля: снова дожди

Погода на Ямале на 28 июля.

В среду, 28 июля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде облачно и дождь. Днем +13, ночью +8. Ветер 3-10 м/с.

Ноябрьск: переменная облачность, утром - дождь, гроза. Днем +17, ночью +12. Ветер 4-8 м/с.

Надым: переменная облачность и дождь. Днем +13, ночью +9. Ветер 4-7 м/с.

Новый Уренгой: переменная облачность, вечером - дождь. Днем +17, ночью +12. Ветер 6-10 м/с.

Губкинский: переменная облачность и дождь. Днем +17, ночью +12. Ветер 4-10 м/с.

Тарко-Сале: малооблачно, вечером - дождь. Днем +18, ночью +10. Ветер 5-10 м/с.

Лабытнанги: переменная облачность и дождь. Днем +12, ночью +8. Ветер 5-13 м/с.

Муравленко: переменная облачность, утром - дождь, гроза. Днем +18, ночью +12. Ветер 3-8 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по районам можно ниже.