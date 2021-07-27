Новоуренгоец рискует угодить в тюрьму за кражу металлических изделия с чужой дачи Фото: Ольга Крыльцова

В Новом Уренгое расследуют уголовоное дело с участием местного жителя, который украл металлические изделия с чужой дачи. Раньше у мужчины не было проблем с законом.

Все началось с того, что 16 июля в дежурную часть поступило заявление о краже металла на сумму 50 тысяч рублей. Потерпевший сообщил, что отлучился с участка, а когда вернулся, изделий уже не было.

- В ходе проверки стало известно, что мужчина проник на огороженную территорию дачи, а затем, перекинув похищенное через забор, скрылся с места преступления, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

Сейчас новоуренгоец обвиняется по ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище». Ему грозит до пяти лет тюрьмы.