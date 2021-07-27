Салехардских пенсионеров научат обращаться с компьютером и другими современными гаджетами

Фото: Национальная библиотека Ямала

Национальная библиотека Ямала объявила набор в Школу компьютерной грамотности для пенсионеров на сентябрь. Курс, проходящий в комфортной и приятной обстановке, позволит освоить современную технику легко и без проблем.

На занятиях слушатели познакомятся с азами владения компьютером, изучат портал «Госуслуги», научатся покупать билеты онлайн, пользоваться социальными сетями и смартфоном, а также многими другими интересными и полезными вещами.

По словам организаторов, Школа компьютерной грамотности поможет сэкономить время, а иногда и эмоции, в освоении компьютерной техники и современных гаджетов.

Время проведения: 11:00 - 12:30

Адрес: г. Салехард, ул. Чубынина, 36

Стоимость: бесплатно

Телефон для справок: 8 (34922) 4-17-98.